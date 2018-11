"Am avut o sedinta de BPN unde am discutat doua chestiuni punctuale. Din acest motiv l-am invitat si pe domnul ministru Toader - si anume situatia in care ne aflam in urma refuzului presedintelui Iohannis de a elibera din functie doi ministri si de a numi in functie doua persoane propuse. (...) I s-a solicitat domnului ministru Toader ca pana la sfarsitul saptamanii sa intocmeasca un draft pentru o posibila sesizare la CCR cu privire la un conflict juridic de natura constitutionala in cazul in care si dupa 1 Decembrie presedintele va refuza sa isi indeplineasca atributele constitutionale si sa ia act de solicitarile prim-ministrului. In functie de ce va face presedintele Iohannis, luni, intr-o discutie in coalitie, vom hotari calea de urmat. Nu vom putea sta la nesfarsit cu un Guvern in care presedintele vrea sa se implice fara sa aiba competenta constitutionala", a precizat Dragnea, la Parlament. (Citeste si: Toader anunta un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedinte)

El a spus ca PSD nu ia in calcul un demers de suspendare din functie a presedintelui.