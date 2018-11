Prezent la sedinta Biroului Permanent National al PSD, Toader a aratat ca unul dintre subiectele de discutie s-a referit la "calea de urmat", dupa ce presedintele Iohannis a refuzat sa semneze decretul pentru doi ministri validati de conducerea PSD.

"Un subiect discutat este care este calea de urmat, pornind de la imprejurarea faptului ca doi ministri au fost refuzati pentru a fi numiti in Guvern, revocarea unora si numirea celorlalti doi. Eu mi-am exprimat punctul de vedere la precedenta prezenta aici. L-am exprimat si in scris si in prezenta dumneavoastra. Sigur ca avand convingerea in justetea acestor argumente mi-am mentinut punctul de vedere si azi", a spus Tudorel Toader, la Parlament.

El a precizat ca pana luni va redacta un draft privind o posibila sesizare a CCR pentru un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedinte, scrie Agerpres.

"Saptamana aceasta, pana luni, voi redacta un draft, un proiect de sesizare, o posibila sesizare a CCR pentru un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvernul Romaniei, pe de o parte, si presedintele Republicii, pe de alta parte, conflict rezultat din refuzul presedintelui de revocare si respectiv de semnare a ministrilor propusi", a declarat ministrul Justitiei la Parlament.

El a spus ca acest lucru nu inseamna ca s-a luat o decizie in acest sens.



"Nu inseamna ca s-a luat decizia. Inseamna ca la nivelul MJ vom redacta acest proiect de posibila sesizare a CCR. In cursul zilei de luni il vom prezenta, il vom discuta si apoi cei care au competentele de a decide vor decide daca vor sesiza sau nu Curtea cu un astfel de conflict, posibila sesizare venind, cel mai probabil, daca va veni, de la Guvern, parte a conflictului, adica sub semnatura doamnei premier", a adaugat Toader.

Joi, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca noua propunere de remaniere a PSD va fi analizata dupa Ziua Nationala.