"Noi din prima zi a acestei sesiuni parlamentare am propus sa initiem o motiune de cenzura, pentru ca societatea asta astepta, de exemplu, de la Opozitie. Dupa reprimarea populatiei intr-un mod nemaiintalnit dupa Revolutie, credeam ca cel mai potrivit moment si modul cum ne putem manifesta este printr-o motiune de cenzura.

N-am reusit atunci sa convingem partidele aflate in Opozitie. De asemenea, la 70 de zile dupa inceperea sesiunii parlamentare, din nou cand exista o criza puternica in PSD (...), din nou am considerat ca este un moment prielnic pentru a depune o motiune. Am si prezentat-o colegilor de Opozitie, cu un titlu foarte clar, Guvernul Dancila, o binecuvantare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru romani. Aveam si raportul MCV si rezolutia PE", a afirmat Tomac, potrivit Ziare.com.

Eugen Tomac spune ca motiunea nu mai are vreo sansa sa treaca

Noi o vom sustine, indiferent cand se va depune ea, dar am aceasta obligatie de a fi lucid si sincer si nu cred ca in momentul de fata avem sanse sa mai dam jos Guvernul, pentru ca am ratat cele doua ocazii

", a adaugat presedintele PMP.