"Nu are sanse, s-ar trage un glont de pomana (sustinerea din partea opozitiei-n.r.). Klaus Iohannis e deja rodat, are experienta politica la varful statului, va fi in masura sa-si duca o campanie electorala care sa-l faca favorit pentru al doilea mandat. (...) Pe Dacian Ciolos poate il mai pune cineva ceva, ca el merge pus. Il pui ministru, e ministru, il pui consilier, e consilier, il pui comisar european, e comisar european, dar nu il vad ales. Adica ce a facut la alegerile legislative trecute, cum s-a jucat cu PNL-ul, pentru mine a fost o dezamagire totala si-mi arata un caracter greu de descris pentru un politician. Si un politician trebuie sa aiba o minima loialitate. (...) Ce le-a facut liberalilor a fost umilitor, eu nu as mai vorbi cu omul acesta in vecii vecilor", a afirmat fostul presedinte Traian Basescu, potrivit jurnalul.ro.

Basescu este de parere ca, in turul doi al alegerilor prezidentiale, va ajunge actualul presedinte Klaus Iohannis si candidatul PSD.

"Daca Dragnea isi va inchide problemele cu Justitia, probabil ca, la autotarismul pe care il manifesta in interiorul PSD, probabil ca nici nu va indrazni altcineva sa se gandeasca la o candidatura. Daca isi rezolva Dragnea problemele, daca nu au o problema toti. (...) Liviu Dragnea e varianta cu cele mai mari sanse de a fi nominalizat de partid, daca isi rezolva problemele in justitie, daca nu, au probleme sa gaseasca un candidat care sa-i faca fata lui Iohannis. Daca isi rezolva problemele in Justitie, Liviu Dragnea nu va castiga Presedintia, dar va fi un candidat serios. Nu poate castiga Presedintia cu o condamnare, fie ea si cu suspendare. Dar ambitiile lui il vor impinge sa candideze, pentru ca nu are drepturile electorale suspendate", a punctat Traian Basescu.

El a mai sustinut ca nici Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, nu are sanse sa castige alegerile prezidentiale, si nici alti posibili candidati ai PSD, ale caror nume sunt vehiculate in spatiul public: Ecaterina Andronescu, Eugen Teodorovici sau Vasile Dancu.

In legatura cu alegerile europarlamentare, Traian Basescu considera ca partidul lui Dacian Ciolos ar avea sanse sa treaca pragul electoral si a afirmat ca Partidul Popular European va castiga din nou alegerile europarlamentare.