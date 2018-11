"Astazi am finalizat discutiile intr-un timp record. Consiliul UE in format UE 27 a agreat proiectul de Acord de retragere, a aprobat declaratia politica referitoare la relatiile viitoare. Aceste doua documente sunt extrem de importante. Acordul de retragere va putea fi folosit in cazul in care va fi aprobat in final de toate parlamentele implicate pentru a clarifica aspectele in detaliu care tin de retragerea Marii Britanii din UE, un document care si pentru noi are o importanta mare fiindca in acest document se stipuleaza, de exemplu, cum vor fi tratati romanii in Marea Britanie, cum vor decurge chestiunile legate de Cadrul Financiar in care ne aflam acum pana in 2020 si multe alte lucruri, un document foarte amplu, foarte bine elaborat. Este un document la care s-a lucrat un an si jumatate, au fost respectate foarte bine limitele sau mandatul impus de Consiliul European la vremea respectiva. (...)

Este cel mai bun Acord posibil posibil si merita sa fie luat ca atare si merita aprobat", a spus seful statului, dupa reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles (art.50).

Iohannis sustine ca pentru romanii aflati in Marea Britanie nu se schimba mare lucru

, a explicat Iohannis.

Seful statului a afirmat ca in ciuda obtinerii unui Acord bun, aceasta zi nu poate fi considerata una fericita, scrie Agerpres.

"Evenimentul ramane unul care cred ca pentru majoritatea ne intristeaza daca realizam importanta, un mare stat membru pleaca si asta nu poate sa fie o veste buna, insa dincolo de acest lucru existenta unui acord ar face ca aceasta despartire sa fie gestionabila si sa capete un fundament juridic foarte solid. Mai sunt pasi de parcurs, urmatorul pas va fi aprobarea acestui acord de retragere in Parlamentul britanic dupa care (...) Consiliul Uniunii Europene trebuie sa aprobe formal si Parlamentul European trebuie sa-si dea votul asupra acestui acord", a spus Iohannis.

El a dat garantii ca acest Acord va fi finalizat in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene.

"Va garantez ca in cazul in care va fi aprobat va fi finalizat pe presedintia romana", a spus Iohannis.

Iohannis: Am divergente in foarte multe domenii cu Guvernul nostru

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca lucrurile se misca in ceae ce priveste presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, el adaugand ca are divergente cu Guvernul in foarte multe domenii, dar nu si in pregatirea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.a spus, duminica, seful statului dupa reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, raspunzand intrebarilor jurnalistilor.

El a subliniat ca nu are divergente cu Guvernul in ceea ce priveste pregatirea presedintiei romane a Consiliului UE.

"Eu am divergente in foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu in domeniul afacerilor europene si nu in pregatirea presedintiei romanesti pentru Consiliul UE. Trebuie sa intelegem cu totii ca una este lupta politica interna, cu totul alta este presedintia pe care dorim sa o avem ca una de succes a Consiliului UE. Lucrurile s-au inteles bine. Noi colaboram pentru presedintie si ne vom prezenta bine. Nu este aceasta o problema. Eu nu am de gand sa transfer divergentele din politica interna in presedintie si nu cred ca exista astfel de preocupari nici de partea guvernamentala", a spus Iohannis.

Seful statului a mentionat ca in prezent este mai optimist cu privire la presedintia Consiliului UE, el aratand ca se implica si personal in acest sens.

"Nu numai ca simt, fac. Toate intalnirile si toate discutiile pe care le am pentru aceasta presedintie, si sunt multe, mult mai multe decat se vede direct. Sunt discutii bune, lumea intelege ca dorim sa avem o presedintie de succes, ne ajuta, ne sprijina. Au preocupari dupa ce lucrurile au mers cum au mers, aparatul de aici a simtit ca inca mai este de lucru pana functioneaza, dar realmente sunt mai optimist acum decat am fost acum cateva saptamani", a spus Iohannis.

Presedintele Iohannis a subliniat si ca Romania va putea coordona dosarele pe care le va avea de gestionat in timpul presedintiei Consiliului UE, precum bugetul Uniunii.

"Cu siguranta ca putem sa facem asta, insa sa nu ramana cineva cu impresia ca tot ce se intampla intr-o presedintie a Consiliului tine numai de acel stat care are presedintia. Este o presedintie care are majoritatea aspectelor de tip tehnic. (...) Se lucreaza colegial in toate formatele Uniunii si fiecare are votul lui, dar trebuie sa avem peste tot oameni care sunt pregatiti sa conduca aceste discutii, aceste formate, sa stie despre ce este vorba si, in masura in care este un interes clar romanesc, sa-l expuna, nu sa-l impuna. In aceste formate nu se poate lucra prin impunere, se poate lucra numai prin expunere si convingere si avem oameni buni in domeniile relevante si putem sa facem acest lucru", a afirmat Iohannis.