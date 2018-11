"Aceasta presedintie este cea mai buna oportunitate pe care o avem de cand am devenit stat membru al UE. (...) Guvernul PSD - ALDE condus de Viorica Dancila are in acest moment zero credibilitate in UE si mi-e teama ca acest guvern va rata oportunitatile pe care aceasta presedintie le poate aduce Romaniei. (...) Sunt izolati si asta inseamna ca nu vor putea obtine nimic pentru romani in urmatorii ani si s-a vazut asta chiar in ultimele saptamani cand au fost cateva decizii importante pentru Romania la nivel european.

Guvernul Dancila are zero credibilitate in UE din trei motive. In primul rand pentru ca isi vorbeste de rau propriul popor. Nu am vazut niciodata in UE un prim ministru care sa vorbeasca de rau propriul popor asa cum o face Viorica Dancila, de la catalogarea protestatarilor pasnici drept violenti pana la multe alte lucruri. Cel de-al doilea motiv pentru care UE are zero incredere in Viorica Dancila si guvernul sau este modul in care conduce economia tarii. In urma cu doi ani de zile, cand PSD-ALDE au venit la guvernare Romania avea o inflatie de zero la suta. Am ajuns statul UE cu cea mai mare inflatie dupa doi ani de guvernare PSD- ALDE, de peste 5%, deficit in crestere, indatoreaza romanii. Vedem cum ministrul Eugen Orlando Teodorovici fiindca vede ca are dificultati in a finanta datoria publica a Romaniei organizeaza o tombola pentru romanii care cumpara titluri de stat. Chiar ieri au propus reducerea fondurilor alocate pentru transport in bugetul de stat al Romaniei cu 1,16 miliarde de euro. Ce inseamna asta? Inseamna ca nu mai au nevoie de acei bani pentru ca nu au reusit sa faca marile proiecte de infrastructura pentru care ne asteapta fonduri europene la Bruxelles si trebuie sa cerem acei bani", a spus Muresan, citat de wall-street.ro.