"Suntem in negocieri asidue. Toata lumea trebuie sa stie ca pentru reusita motiunii este necesar ca in plus sa o voteze 67 de parlamentari. Inca nu am ajuns la acest numar, purtam negocieri. Cu certitudine vom depune motiunea in actuala sesiune parlamentara, cel mai probabil vom stabili cum merg negocierile dupa data de 1 decembrie.

Ducem negocierile si in functie de toate evolutiile din PSD. Acum nu pot spune ce pun pe masa in negocierile cu PSD. Fiti convinsi ca avem solutii. Este vorba de actiune si de votul efectiv. Daca alesii PSD nu au curajul sa voteze inseamna ca-s niste slugi", a spus liberalul.

De asemenea, el a mai tinut sa precizeze ca motiunea de cenzura depinde si de parlamentarii UDMR si ALDE.

"Nadajduim ca de data asta UDMR va tine cont de vointa populatiei maghiare. Asteptam sa actioneze in consecinta. Aceleasi asteptari le avem si de la ALDE, chiar daca asteptarile de la domnul Tariceanu sunt foarte mici. Din pacate, de cativa ani Tariceanu este pe post de Guta Tatarascu si este mai zelos in sustinerea ticalosiilor intiate de Dragnea decat multi pesedisti", a mai precizat Orban, citat de stirileprotv.ro.