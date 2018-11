"Senatorul USR Silvia Dinica si Consilierul General USR din cadrul Primariei Bucuresti, Matei Tugui, Elena Iancu consilier la Primaria Sector 4 s-au intalnit azi, la Parlament, cu peste 50 de reprezentanti ai Ligii Asociatiilor de Proprietari HABITAT. In timpul discutiilor, reprezentantii Ligii au scos in evidenta problemele pe care Legea 196/2018 nu le rezolva precum si acele aspecte care, in opinia lor, sunt de natura sa blocheze activitatea unei asociatii de proprietari.

Mihai Mereuta, presedintele Ligii Asociatiilor de Proprietari – Habitat a afirmat ca Legea 196/2018 are multe aspecte ce sunt de-a dreptul inaplicabile. «Legea in ansamblu ar trebui abrogata si cerem sprijin pentru adoptarea unor reglementari in care sa fie un echilibru intre interesul individual si binele comun», sustine Mihai Mereuta.

«Cei mai multi romani din mediul urban locuiesc in apartamente, la bloc. O astfel de lege afecteaza viata a sute de mii de oameni si nu ne este indiferent daca o prevedere legala proasta poate lasa zeci de mii de familii fara apa, fara gaze, fara caldura sau in imposibilitatea de a-si asigura corespunzator intreg imobilul. Problemele asociatiilor de proprietari sunt si problemele noastre, aici – in Parlament – si la noi, la fiecare acasa», spune Senatorul USR Silvia Dinica.

Din Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat fac parte peste 15.000 de asociatii de proprietari din 31 de judete. 47 de organizatii neguvernamentale (asociatii, fundatii, federatii, uniuni) reprezinta proprietarii / asociatiile de proprietari in cadrul Ligii Asociatiilor de Proprietari Habitat", se arata intr-un comunicat al formatiunii.