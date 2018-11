"Astazi, Uniunea Europeana se afla intr-un moment de rascruce. Agenda europeana este marcata de provocari multiple si incertitudini, unele cu radacini in trecut, altele care sunt rodul evolutiilor prezentului. Si pentru unele, si pentru altele, solutia nu poate veni decat din consens, din maniera in care vom reusi sa gestionam impreuna, institutii europene si organizatii ale societatii civile, dificultatile pe care le ridica climatul social-politic de pe cuprinsul continentului nostru. O Europa puternica inseamna o Europa prospera, sigura, apropiata de cetateni, competitiva economic, bazata pe solidaritate, justitie sociala, respectarea principiilor democratice, a drepturilor si libertatilor fundamentale. Daca vom fi cu totii adeptii acestor principii, sunt convins ca atat de complicatele urgente cotidiene isi vor gasi rezolvarea. Dupa cum bine stiti, Romania se afla pe ultima suta de metri in ceea ce priveste pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, perioada definitorie pentru viitorul proiectului european, care nu poate fi gandit in absenta valorilor si intereselor comune. Faptul ca va aflati astazi la Bucuresti ne dovedeste nu doar ca acest proiect este unul important si privit cu mult interes, dar ne ofera si optimismul necesar ca vom reusi sa indeplinim cu succes acest mandat", se arata in mesajul sefului statului, prezentat de catre Andrei Muraru, consilier Prezidential - Departamentul Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila.

Provocari majore

"Sunt doar unele dintre cele mai importante chestiuni pe care imi doresc sa le putem trata cu deplina seriozitate si eficienta pentru a contribui si noi la consolidarea proiectului european. Un succes al presedintiei romanesti inseamna, in definitiv, rezultate concrete pentru cetatenii europeni. Insa, dincolo de proiectele si demersurile palpabile, imi doresc sa putem readuce optimismul pentru cetatenii europeni. Pentru acest obiectiv indraznet, avem insa nevoie de un efort colectiv pentru gasirea unor solutii pentru o Uniune Europeana puternica si adaptata, care sa corespunda aspiratiilor generatiilor viitoare. Tocmai de aceea, in aceasta dificila misiune din 2019, Romania acorda o importanta deosebita dialogului social european. Trebuie sa oferim un exemplu de seriozitate si profesionalism, din partea unui stat membru UE tanar, modern si dezvoltat, constient de responsabilitatile si drepturile care ii revin in privinta gestionarii pietei muncii", a afirmat presedintele Iohannis in mesaj.

"Dezvoltarea sectorului digital este, de asemenea, fundamentala pentru progresul economic, iar eforturile trebuie indreptate catre transformarea Uniunii Europene intr-un lider la nivel mondial in acest domeniu. Consider ca implicarea dumneavoastra este vitala in toate aceste proiecte si in aceasta etapa. De aceea, ma bazez pe expertiza pe care o puteti furniza si pe care, iata, o subliniez si o recunosc astazi. Evenimentul la care participati astazi are loc cu doar cateva zile inainte de implinirea unui secol de la realizarea unitatii nationale romanesti, moment de mare sarbatoare pentru noi, romanii, si pentru tara noastra. In acesti 100 de ani, romanii au luptat, uneori cu pretul vietii, pentru o Romanie moderna si democratica, iar integrarea europeana reprezinta unul dintre cele mai importante proiecte din ultimul secol. De aceea, asa cum spunea recent presedintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, aceasta nu este doar o sarbatoare romaneasca, ci este o sarbatoare europeana. Cresterea economica, consolidarea democratica, libera circulatie a persoanelor sunt doar cateva dintre beneficiile pe care aderarea la UE ni le-a adus. Romania este puternic atasata de principiile si valorile europene, iar romanii nu isi vad viitorul in afara Uniunii Europene. Tocmai de aceea, eforturile noastre se vor indrepta catre consolidarea proiectului european prin intarirea democratiei si a statului de drept, respectul fata de cetatean, promovarea libertatilor fundamentale", se mai arata in mesajul presedintelui Iohannis.

Potrivit presedintelui, pentru prima data de la aderarea la Uniune in 2007, Romania va avea de gestionat, in calitate de Presedintie a Consiliului UE, unele provocari majore: Brexit-ul, negocierea Cadrului Financiar Multianual post-2020 si problema migratiei. De asemenea, in primul semestru al anului viitor, vor fi organizate alegeri pentru Parlamentul European, scrie Agerpres De asemenea, seful statului a subliniat ca una dintre prioritatile asumate de catre Romania este consolidarea convergentei europene prin promovarea coeziunii, competitivitatii si conectivitatii, iar pentru atingerea acestui obiectiv central, un rol important il vor avea actiunile destinate ocuparii fortei de munca si intaririi drepturilor sociale.