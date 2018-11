"Propunerea de revocare a lui Augustin Lazar primeste avizul negativ al CSM. Nu ca lui Toader i-ar pasa.

Dar asa pentru istorie, revin si arat ca CSM retine exact ce am observat multi din prima secunda. Evaluarea activitatii manageriale nu e asa dupa urechea ministrului si pofta ce o pofteste acesta. E prin procurori desemnati sau Inspectia Judiciara. Tot pentru istorie, sa mai notam o data ca in septembrie 2017, la cererea lui Toader, Inpectia a facut un control de fond si pe management la Parchetul general si nu a gasit nimic in neregula. In raportul elaborat in octombrie 2017, Inspectia spune ca managementul e eficient. CSM aproba raportul fara obiectii, iar ministrul Justitiei nu a avut atunci nimic de adaugat.



Quod erat demonstrandum.

Nu ca logica ar conta in toata povestea asta. Suntem in post adevar, post logica, post normalitate asa cum o stim cei cu scoala la timp facuta si principiile acasa. Suntem in era lui totul-e-posibil-pentru-ca-vrem-si-putem. Cu personaje care sunt numai poleiala, sub care e gol, intuneric si multa apetenta pentru rau.

PS. Eu astept inca dezvaluirile extraordinare ale lui Toader despre dosarul de candidat al lui Lazar. S-a lasat tacerea insa. Ca asa e in post adevar, ei arunca cu minciuna, o rostogolesc, anunta mega dezvaluiri si apoi se muta spre alta victima. Pentru ca vor si pot. Si mai ales pentru ca noi ii lasam", a scris Raluca Pruna pe Facebook.