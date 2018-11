"Capitala Romaniei a ajuns bataia de joc a unui primar certat cu legea si cu bucurestenii. Este un fapt fara precedent ca o primarie sa infiinteze 20 de companii fara respectarea legii si in dispretul cetatenilor care s-au opus acestei initiative. Niciodata bucurestenii nu au mai vazut un primar atat de incompetent, fara cunostinte elementare de administratie, care in doi ani de zile a reusit sa faca praf Bucurestiul, sa blocheze in asemenea hal activitatea administratiei locale si sa nu aiba nicio initiativa care sa duca la rezolvarea problemelor reale ale orasului", a spus Orban, potrivit unui comunicat al PNL.

Acesta mai sustine ca un buget de aproape 600 de milioane de euro a fost blocat ilegal in companiile din subordinea primarului general, bani care puteau fi folositi pentru deblocarea traficului din Bucuresti sau pentru investitii in scoli si spitale.

"600 milioane de euro au fost aruncati de Gabriela Firea si PSD pe apa Dambovitei. Banii bucurestenilor, adunati din taxele si impozitele platite din munca cinstita a locuitorilor Capitalei, au fost tocati pentru salarii nesimtite, masini de lux si achizitii pentru confortul personal al sinecuristilor. Niciun leu din acesti bani nu a fost folosit in interesul bucurestenilor. Cu cele 600 milioane de euro se puteau construi 100 de kilometri de autostrada pentru Centura Bucurestiului, puteau fi folositi pentru finalizarea magistralei de metrou pana la aeroportul Otopeni sau pentru construirea spitalului republican promis bucurestenilor de PSD in campanie. Partidul National Liberal solicita demisia de indata a primarului general, Gabriela Firea, si suspendarea imediata a activitatii companiilor declarate ilegale de Curtea de Apel Bucuresti. Membrii PNL din Consiliul General al Municipiului Bucuresti au votat impotriva infiintarii acestor companii si au fost cei care au reclamat nelegalitatea hotararii pentru ca nu a fost adoptata conform legii, respectiv cu votul a doua treimi dintre consilierii generali", a mai spus Orban.

De asemenea, PNL someaza Consiliul General sa adopte in regim de urgenta o hotarare pentru incetarea imediata a activitatii companiilor declarate ilegale si sa solicite desfiintarea acestora. Orice cheltuiala cu aceste companii trebuie sa inceteze, subliniaza liberalii, scrie Agerpres.

Orban a anuntat ca PNL va inainta o solicitare Curtii de Conturi pentru "declansarea unui control in vederea constatarii prejudiciilor si recuperarii lor de la primarul Firea si de la consilierii generali vinovati".

"Bucurestenii si Capitala Romaniei au nevoie urgent o alta administratie, care sa gestioneze bugetul orasului in mod legal, transparent si eficient, care sa rezolve problemele orasului si sa inceteze pomenile electorale menite sa acopere hotiile PSD. Pentru Bucuresti, Gabriela Firea e la fel de nociva ca Dragnea pentru tara", a mai afirmat Ludovic Orban.