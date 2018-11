"Guvernul trebuie sa 'inghete de urgenta' procedurile legate de parchete si sa respecte solicitarile Comisiei Europene prin MCV si ale Parlamentului European. Orice pas inainte al PSD-ALDE inseamna un afront direct la Uniunea Europeana. Daca refuza in continuare sa stopeze atacul la Justitie, atunci PSD si ALDE sa-si asume oficial linia anti-europeana, sa-si asume ca militeaza impotriva intereselor romanilor de a beneficia de bunastarea pe care o presupune apartenenta la UE. Interesul PSD si ALDE pentru politizarea parchetelor, pentru instalarea unor oameni obedienti in aceste functii si transformarea parchetelor intr-un organ de represiune politica echivaleaza foarte clar cu dinamitarea aspiratiilor romanilor pentru un trai mai bun si mentinerea saraciei. (...)

Adina Florea nu a indeplinit conditiile legale de numire, fapt indicat anterior si de CSM prin avizul negativ. In alta ordine de idei, numirea lui Florea la sefia DNA ar fi fost un semnal ingrozitor pentru credibilitatea acestei institutii, cata vreme tatal sau, membru vechi al PSD, s-a apucat sa dea indicatii in direct la televizor despre ce trebuie sa faca fiica sa daca ajunge in functie. Revocarea procurorului general este alt demers pentru compromiterea sistemului judiciar, bazat pe o argumentatie cu fracturi logice ale ministrului Justitiei. Este evident o actiune politica, bazata pe considerente politice, in totala contradictie cu recomandarile Comisiei de la Venetia, ale Comisiei Europene, ale Parlamentului", a spus Turcan, citata de bursa.ro.