CAB a admis o actiune in instanta depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, in care acesta a contestat modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

"Admite cererea modificata. Admite cererea de interventie accesorie. Anuleaza Hotararea nr. 137/08.11.2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Colegiul de Conducere. In baza art. 15, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, modificata si republicata, suspenda executarea Hotararii nr. 137/08.11.2018, emisa de parata, pana la solutionarea definitiva a cauzei", se arata in decizia CAB.

Decizia instantei nu este insa definitiva, iar ICCJ poate face recurs atat pe suspendare, cat si pe anulare.

De asemenea, CAB a admis o cerere depusa de avocatii lui Dragnea privind sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie privind dispozitiile art. 32 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara.



"In baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, modificata si republicata, sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32, alin. 1 din Legea nr. 304/2004, modificata si republicata. Cu recurs, in termen de 5 zile de la comunicare, in ceea ce priveste capatul de cerere referitor la suspendarea actului administrativ. Cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, in ceea ce priveste capatul de cerere privind anularea actului administrativ", se mai spune in decizia CAB.

Liviu Dragnea a dat in judecata ICCJ

Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia Colegiului de conducere al ICCJ din luna septembrie, prin care s-a hotarat sa nu fie aplicate noile reglementari privind formarea completurilor de cinci judecatori.

Vineri, avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a venit cu o completare si a anuntat in sala de judecata ca liderul PSD solicita atat suspendarea, cat si anularea deciziei din 8 noiembrie a Colegiului de conducere de la IICJ, in baza careia au fost trase la sorti noile completuri de cinci judecatori.

Flavia Teodosiu a sustinut ca noile completuri au fost trase la sorti fara ca Instanta suprema sa astepte publicarea de catre Curtea Constitutionala a motivarii deciziei privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si ICCJ pe tema constituirii completurilor de cinci, scrie Agerpres.

Ea a afirmat ca tragerea la sorti a completurilor de cinci magistrati de la Instanta suprema este nelegala, iar lui Dragnea i-au fost incalcate drepturile procesuale.

In opinia avocatei, Instanta suprema ar fi trebuit sa-i traga la sorti doar pe presedintii completurilor si nu pe toti membrii.

Tot acum, Flavia Teodosiu a solicitat Curtii de Apel Bucuresti sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie privind dispozitiile articolului 32 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara.

"Domnul Dragnea este total nevinovat. A fost judecat altfel decat ar fi trebuit", a mai declarat avocata.

Liviu Dragnea este judecat la Instanta suprema in dosarul DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.