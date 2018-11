"Rectificarile bugetare se fac pentru a pune in acord realitatile economice cu finantele publice. Am plecat de la un buget initial construit pe anumite ipoteze macroeconomice si ne respectam angajamentele asumate. Am pornit cu cinci mari angajamente pe care le respectam in totalitate. Implementam masurile din programul de guvernare, masurile de stimulare a economiei si masurile sociale, obiectiv atins. Ne incadram in tinta de deficit bugetar, sub 3% din PIB, tinta respectata, nu crestem ponderea datoriei guvernamentale in PIB, la fel tinta respectata, consolidam rezerva finantelor din trezorerie, asiguram cheltuieli de inzestrare militara conform planului angajat. Asiguram finantarea necesara pentru pregatirea in bune conditii a sarbatoririi Centenarului si pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, de asemenea, obiective atinse", a spus Teodorovici, potrivit Agerpres.



El a mentionat ca la aceasta rectificare sunt 9,5 miliarde lei in plus la venituri fata de bugetul initial si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli fata de prevederile initiale.

"Cheltuielile de investitii vor fi mari cu 40% fata de realizarile din 2017/(...) De asemenea, Romania va mentine ponderea datoriei guvernamentale in PIB la 35%, a patra cea mai mica din Uniunea Europeana. Si desigur acel fond din trezorerie consolidat la 31 miliarde lei, care asigura peste 5 luni de zile de finantare bruta", adaugat Teodorovici.