"Motiunea de cenzura va fi depusa pana la finalul acestui an si va reprezenta un ultim apel adresat parlamentarilor deopotriva din Opozitie si din actul guvernamental ca au sansa sa stopeze aceasta guvernare incompetenta, lipsita de responsabilitate, care ne face de rusine in interior si in strainatate si care nu se concentreaza pe altceva decat pe agenda personala legata de justitie, a lui Liviu Dragnea.



Am discutat cu privire la depunerea motiunii, insa nu cred ca ea va fi anuntata luni. Cert este ca am fixat deja niste repere de timp, pana la care motiunea de cenzura trebuie sa fie votata in Parlament si lucrul acesta il vom anunta dupa ce ne punem de acord cu totii, toti cei care am discutat de aceasta motiune de cenzura”, a declarat Raluca Turcan, potrivit stirileprotv.ro.