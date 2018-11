"Gabriela Firea este singurul vinovat pentru acest dezastru. (...) Nu mai are caderea morala sa fie reprezentantul bucurestenilor", a declarat Wring, citata de jurnalul.ro.

Decizie definitiva a instantei: Companiile Municipale au fost infiintate ilegal!

Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea tuturor hotararilor de infiintare ale Companiilor Municipale. Solutia este definitiva si vine la capatul unui proces initiat de USR Bucuresti in anul 2017, se arata intr-un comunicat USR., a declarat Roxana Wring, presedinte USR Bucuresti, consilier municipal si semnatar al actiunii in instanta.

"Companiile Gabrielei Firea ar fi putut deveni 22 de <<tel-drumuri>> nu mai mici, ci chiar mai mari decat cunoscuta companie din Teleorman. Pentru ca, daca instanta nu ar fi pus stop acestei ilegalitati in forma continuata, o majoritate simpla PSD-ALDE ar fi putut sa vanda pe nimic aceste companii unor indivizi bine conectati la camarila Gabrielei Firea. Am fi putut vedea cum cele 500 de milioane de euro ajung dupa o schema deja consacrata in buzunarele unor indivizi care nu au nicio legatura cu binele si cu interesul public. Din fericire, acest risc nu mai exista. Instanta a decis ca toate companiile sunt infiintate ilegal, ceea ce inseamna ca banii bucurestenilor trebuie sa se intoarca la bugetul Capitalei", a declarat Ana Ciceala, consilier municipal si semnatar al actiunii in instanta.