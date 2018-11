"Discutam astazi (n.r. - vineri) cea de-a doua rectificare a bugetului pentru 2018. Este o rectificare bugetara pozitiva, care are ca principal obiectiv incadrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din Produsul Intern Brut si asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea politicilor si programelor guvernamentale si pentru buna functionare a institutiilor publice. In acest sens, alocam suplimentar Ministerului Muncii si Justitiei Sociale aproximativ 787 de milioane de lei.



Majoram cu 660 milioane de lei bugetul pentru Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor compensate si gratuite si pentru programele nationale de sanatate. Totodata, alocam in plus peste 317 milioane de lei Ministerului Sanatatii pentru plata drepturilor salariale ale cadrelor medicale din centrele de permanenta si unitatile de primiri urgenta", a spus Viorica Dancila, potrivit Antena3.ro.