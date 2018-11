”Din pacate constatam cu totii ca dl. presedinte Iohannis face tot posibilul sa blocheze activitatea guvernului in doua domenii vitale. Consider ca astfel de actiuni politice nu-si au locul, mai ales intr-o astfel de perioada in care ne pregatim pentru preseluarea presedintiei Consiliului UE si in an in care ne pregatim sa sarbatorim Centenarul. Ar fi momentul sa ne bucuram de consens, de intelegere, de liniste la 100 de ani de la marea Unire. Fac un apel public catre dl. presedinte Iohannis sa-si schimbe atitudinea in acord cu prerogativele constitutionale, pentru a nu crea incertitudine in doua domenii atat de importante”, a spus Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.

Viorica Dancila a mai precizat ca isi doreste ca Ziua Nationala sa fie sarbatorita ”intr-un climat de liniste, de pace si fara dezbinare”.

”Interesul national, cred cu tarie, trebuie sa primeze in fata interesului politic”, a mai spus premierul Dancila, potrivit Mediafax.

