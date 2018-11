"Singurul lucru interesant si folositor din telenovela Rares Bogdan este ca, analizand pozitionarea publica a unor invitati ai Realitatii, l-am identificat pe generalul Florian Coldea (fostul prim-adjunct al directorului SRI) in spatele acestei operatiuni. Nu-i mare surpriza, dar e utila: vom renunta la colaborarea cu 'trompetele lui Coldea', este ceva benefic pentru dezbaterea publica din Romania in mod sigur!", a spus Gusa, citat de digi24.ro.

Reactia lui Oreste Teodorescu dupa interdictie

Oreste Teodorescu a scris pe retelele de socializare, cu putin timp inainte de intra in emisiunea "Jocuri de putere":

"Astazi, cu un minut inainte sa intru in platoul 'Jocuri de putere', am fost interzis la Realitatea... Dupa cinci ani de combat impotriva Ciumei Rosii, pentru ca nu am marsat la ideea partidului Realitatatea, si pentru ca politicul nu mai are nicio legatura cu jurnalistii independenti, cu parere de rau pentru publicul celei mai bune emisiuni din Romania, cu regretul ca il las singur pe Rares, intre lupi, fara sa imi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cat mai curand! Raman acelasi soldat unei cauze drepte pentru tara mea! Nu pot fi complicele nici unei masinatiuni...", a aratat el.