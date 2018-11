"Ca sa guvernezi efficient, ai nevoie si de feedback invers, adica pe decizii de politici publice ai nevoie, de multe ori, de experienta de pe teren. Suntem intr-un moment in care (…) am pierdut notiunea de competenta si responsabilitate in politica si partidele politice au nevoie tot mai mult, ca sa reuseasca in proiectele politice, de contactul cu societatea civila, care are experienta pe teren. Asta am constatat in 2016 – ca in multe intentii de reforme de politici publice, de multe ori, ideile invoatoare le aveam experimentate de societatea civila, la scara mai mica. Sunt proiecte care, mai apoi, pot fi generalizate si transformate in politici publice

Cu atat mai mult trebuie sa stimulam civismul acesta comunitar si de implicare, pentru ca cei care se implica, daca exista o putere politica deschisa spre aceasta forma de civism, pot sa vada astfel utilitatea acestei implicari. (…) Eu cred ca politica de succes va fi acea forma de politica ce va accepta ca puterea sa fie diluata, sa fie repartizata si asumata de mai multe grupuri – si in mediul politic al partidelor, dar si in mediul civic”, a subliniat Dacian Ciolos.

De asta nu e suficient sa dam jos PSD sau sa ne luptam impotriva unui partid, ci cred ca e nevoie de mult mai mult: sa schimbam modul de abordare vizavi de politica.", a spus Dacian Ciolos, potrivit impreunapentruromania.ro.