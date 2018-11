"Dragnea si-a pus bani de-o parte pentru cumparaturi in Cex!

A doua rectificare bugetara confirma temerile noastre: banii pentru investitii sunt sacrificati pentru al doilea an consecutiv. Am avertizat, inca de la inceputul anului, ca bugetul este construit gresit, ca nu sunt alocati bani suficienti pentru salarii, pensii, administratii locale si ca banii scrisi doar pe hartie pentru autostrazi, scoli si spitale vor fi mutati cu ocazia rectificarilor bugetare.

In conditiile in care Guvernul nu a demarat niciun proiect de investitii in infrastructura, Guvernul taie 1,16 miliarde lei de la Ministerul Transporturilor. Desi avem peste 3.000 de scoli in paragina, fara autorizatii de functionare, iar in sute de scoli copiii tremura de frig, Guvernul taie aproape 200 de milioane de lei de la educatie. In opinia PSD, cercetarea nu ne trebuie si, atunci, Guvernul taie 229 de milioane de lei. Agricultura, cultura, fondurile europene, mediul de afaceri sau padurile nu sunt prioritati ale domnului Dragnea, acestora fiindu-le taiate 558 de milioane de lei. Toate aceste taieri sunt o demonstratie ca Programul de guvernare PSD-ALDE a fost o mare farsa!



Guvernul lui Dragnea ne-a ingropat in datorii, motiv pentru care banii pe care i-a taiat de la educatie, transporturi, cercetare se duc pentru plata dobanzilor (+ 1 miliard de lei).

PNL va vota impotriva rectificarilor bugetare care dreneaza banii in pixul lui Dragnea! Nu vom accepta ca 700 de milioane de lei dusi la Fondul de rezerva sa fie pusculita personala a sefului PSD", a scris Raluca Turcan pe Facebook.