"Consilierii USR au solicitat Primariei Sectorului 1, in urma petitiilor semnate de sute de locuitori ai zonei, consolidarea podului, racordarea la utilitati, construirea unei gradinite, amenajarea de locuri de joaca, introducerea unui autobuz scolar, asistenta juridica, igienizarea cartierului, securizarea sinelor, un plan urbanistic zonal.

«Podul de acces in cartier necesita consolidare iar autobuzul care venea in zona si-a limitat traseul. Copiii nu au locuri de joaca, cei foarte mici nu au o gradinita sau o cresa in cartier. Cei de varsta scolara trebuie sa mearga pe jos 3 km ca sa ajunga pana la scolile din vecinatate. Cand vremea nu e favorabila, nu au cum ajunge, din cauza drumurilor impracticabile. Multi dintre locuitori, desi traiesc aici de generatii, nu au acte pe proprietate si nu au bani sa sustina procese pentru intrarea in legalitate. Terenurile virane sunt folosite ca depozite de gunoi, nu se colecteaza gunoiul, nu exista tomberoane sau containere pentru colectarea deseurilor. Cartierul este strabatut de sine de cale ferata, nesecurizate, fara panouri izolatoare fonic. Trecerile peste sine sunt foarte periculoase si regulat au loc accidente», transmite consiliera locala Sector 1 Ilinca Macarie.



Doua proiecte de hotarari de consiliu local au fost deja depuse, atat la Consiliul Local al Sectorului 1 cat si la Sectorul 6: primul cu privire la cadastrarea cartierului si identificarea terenurilor iar al doilea cu privire la incheierea unui protocol de colaborare intre primariile celor doua sectoare, in vederea realizarii unor proiecte comune de regenerare si dezvoltare urbana, proiecte sociale si educative. Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat deja al doilea proiect.

Din pacate, dupa luni de zile de asteptare, Primaria Sectorului 1 a raspuns negativ, sustinand ca exista deja masuri de dezvoltare bugetate si implementate. Pe teren insa nu putem recunoaste nicio masura de imbunatatire luata. Desi au fost incepute lucrari edilitare, acestea au fost intrerupte mai apoi. Starea deplorabila a cartierului este aceeasi de ani de zile iar locuitorii si-au pierdut speranta ca se va schimba ceva.

USR considera ca raspunsul Primariei Sectorului 1 denota nepasare si incapacitate de a gestiona problemele reale ale comunitatii. Consilierii locali vor continua sa identifice solutii, sa stea aproape de locuitori si sa insiste cu proiecte concrete", mentioneaza sursa citata.