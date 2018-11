"Avand in vedere acuzatiile eronate referitoare la faptul ca nu am fost nascut in Romania, tin sa precizez urmatoarele: sunt nascut in Romania, sunt roman si simt romaneste.



Fac parte dintr-o etnie cu o profunda constientizare si incarcatura istorica, evreii fiind un popor care a fost sensibilizat de-a lungul timpului din cauza suferintelor indurate.

Inteleg si respect regulile statutare ale organizatiilor evreiesti si imi aleg astazi cuvintele cu prudenta.



Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa amestec trairile personale in viata politica.", a scris Ilan Laufer pe Facebook.