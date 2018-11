"Presedintele este in campanie. Presedintele nu face decat sa blocheze activitatea guvernului. Nu e nimic nou in aceasta chestiune. Demisia e o chestiune personala, iar chestiunea cu revocarea este atributul personal al primului- ministru. Ceea ce face presedintele nu e nimic nou, dar din pacate invoca 1 Decembrie si invoca unitatea, in conditiile in care nu face decat sa blocheze guvernul.

Nu este atributul dumnealui sa cenzureze propunerile pe care de revocare ale primului ministru. Demonstreaza inca o data este intr-o batalie deschisa cu guvernul si cu majoritatea parlamentara. El vrea sa intarzie performanta guvernului, ceea ce este contraproductiv”, a declarat deputatul PSD Florin Iordache, potrivit Mediafax.