"O sa studiez acea motivare. Ce am inteles pana acum din ce s-a vehiculat in public suna foarte corect, iar despre activitatea domnului procuror general am mai spus: este un procuror general care isi face treaba foarte bine, iar aceasta propunere de revocare mi s-a parut si mi se pare in continuare o eroare. Asadar, puteti sa trageti singuri concluziile a ce va urma in aceasta chestiune", a spus seful statului.

Iohannis, despre procesul de selectie a procurorului-sef al DNA

", a declarat presedintele, citat de antena3.ro

Propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al DNA a fost respinsa miercuri.