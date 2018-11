"Am primit astazi, la 2 zile dupa remanierea guvernamentala o propunere de remaniere guvernamentala. Acest lucru nu este de bun augur. Lucrurile merg foarte prost in privinta guvernarii, PSD e deja la al treile guvern in nici 2 ani. Au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozitiile de ministru. I-am numarat, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt ministri in aceste guverne. 70 in nici 2 ani. Pot sa va spun ca asa nu se poate guverna.

Este imposibil sa schimbi ministri toata ziua buna ziua, de asta se ocupa PSD. Este ceva ce nu s-a mai intamplat, auzit, nu se poate continua asa. Nu sunt de acord sa contribui la o astfel de guvernare care semana mai degraba cu un carusel. Ca sa fie lamurita aceasta sittuatie, nu va exista in aceasta saptamana nicio schimbare de ministru, iar aceasta chestiune propusa astazi, o remaniere dupa remaniere, va fi luata in analiza cel mai devreme dupa sarbatorile dedicate Centenarului si Zilei Nationale a Romaniei. Nu se va intampla nimic pana atunci", a declarat Klaus Iohannis, potrivit stiripesurse.ro.