"In ceea ce priveste recomandarile Comisiei de la Venetia – cu toata aceasta furtuna mediatica din ultima perioada – s-a trecut usor peste un lucru: s-a adoptat o ordonanta de urgenta de catre Guvernul condus de doamna Dancila, in urma a doua intalniri pe care ministrul Toader le-a avut cu reprezentantii Comisiei de la Venetia, inainte de raportul final, avand acolo o discutie si stabilind de comun acord ca daca acele recomandari din draftul de recomandare vor fi adoptate prin ordonanta, atunci raportul final va fi schimbat. In plenul Comisiei de la Venetia au motivat ca ordonanta a venit prea tarziu. Da, fata de recomandarile Comisiei de la Venetia, cred ca cu o singura exceptie, recomandarile sunt prinse la ora asta in legislatie, daca vorbim de legile Justitiei. Despre Codurile penale, nu prea avem ce sa vorbim, pentru ca asteptam sa vina motivarea de la Curte si vor intra intr-o analiza si o dezbatere serioasa. Cred ca si pe aceste Coduri putem fara niciun fel de rezerve sa fie o colaborare, o discutie, o dezbatere cu toate partile", a spus Dragnea, citat de jurnalulnational.ro.



Chestionat daca se va mai contesta raportului MCV, raspunsul liderului social-democrat a fost: "Raportul MCV nu cred ca poate fi contestat, ca raport. (…) O sa avem in perioada urmatoare o intalnire cu doamna prim-ministru, cu domnul Tariceanu, cu domnul Toader si alti colegi sa avem o pozitie comuna in ceea ce priveste recomandarile din raportul MCV".