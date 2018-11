"Noi am avut o discutie marti seara in Biroul permanen despre posibilitatea sa faca (Ilan Laufer - n.r.) un comunicat, ceea ce nu trebuia cu aprobare. (...) Nu am stiut (despre conferinta de presa - n.r.). (...) A fost un incident de securitate, nu se va mai intampla. Am avut o discutie cu secretarul general, pentru ca nu admit ca in sala de conferinte de presa a PSD sa mearga cineva fara ca inainte sa fie o decizie in acest sens.



Sunt declaratii de care am spus ca eu ma delimitez. Cred ca mult prea avantate - nu stiu daca am gasit formularea corecta sau formularea fericita -, dar nu sunt declaratii care angajeaza PSD. (...) Ilan Laufer nu este un infractor, Ilan Laufer este un om foarte bine pregatit. A avut niste declaratii pe care si le-a asumat, dar care nu reprezinta punctul de vedere al PSD", a afirmat Dragnea, potrivit Hotnews.ro.

