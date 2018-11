"Intr-o discretie suspecta, doamna Ancuta Opre a fost audiata in Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitatii si validari a Senatului, alaturi de Florin Ioan Zamfir, pentru functiile de presedinte si, respectiv, vicepresedinte ai ANSPDCP.

«PSD pare sa fi confiscat asumat si Autoritatea pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din moment ce pana si convocarea sedintei pentru audieri s-a realizat duminica la ora 19, in conditii cel putin suspecte. Reprezentantii PSD sperau ca presa sa rateze acest moment, iar senatorii sa se prezinte nepregatiti. Nu am avut la dispozitie nici macar numele celor propusi in functie. Insa acestea sunt detalii, iar in ultimii doi ani ne-am obisnuit cu o astfel de abordare deloc transparenta din partea Puterii», transmite George Edward Dirca, presedintele Comisiei pentru constitutionalitate si membru al Comisiei juridice.



In timpul audierilor, senatorul USR George Dirca a solicitat explicatii privind notificarea trimisa de ANSPDCP catre jurnalistii RISE Project, precum si la amenintarea cu o amenda de 20 de milioane de euro in cazul in care nu dezvaluie sursa informatiilor din asa-numitul TeleormanLeaks. Insa Ancuta Gianina Opre, persoana urmarita penal de procurorii DNA intr-un dosar ANRP, a aratat inca o data cum PSD foloseste ANSPDCP in interes de partid.

Intrebata de cazul Rise Project si despre notificarea-amenintare trimisa jurnalistilor, doamna Oprea s-a dovedit incapabila sa faca diferenta dintre viata privata a unei persoane si dreptul presei de a publica informatii despre persoane de interes public. De asemenea, in timpul audierii a demonstrat ca nu are cunostinte nici despre jurisprudenta CEDO si nici nu poate intelege dreptul legitim al publicului de a fi informat cu privire la fapte si persoane de interes public.

USR nu accepta ca ANSPDCP sa devina inca un instrument politic, alaturi de ANAF, si sa hartuiasca institutiile de media care nu sunt aservite PSD, lucru care este pe deplin previzibil in cazul in care Ancuta Opre va fi numita presedinta a acestei institutii", se arata intr-un comunicat al formatiunii.