"In campania din anul 2014 PSD si eu am gresit grav folosind in batalia politica referiri la originea etnica a contracandidatului Klaus Iohannis- multi oameni au fost deranjati de acest lucru si au venit sa voteze contra noastra!

Eu am invatat din acea greseala si am promis sa nu o repet niciodata/ iar schimbarea este un semn de experienta si bun simt - speram ca si PSD a invatat , dar vad ca dimpotriva persevereaza si escaladeaza conflictul in aceasta directie gresita!



Impresia mea despre Ilan Laufer a fost ca este un tip educat, decent si deschis la minte - si nu am inteles de ce a fost eliminat din Guvern in 2017/ in baza acestei impresii pozitive am dreptul sa ma declar uimit si dezamagit de faptul ca s-a lasat folosit intr-un joc murdar citind de la Sediul PSD un text absurd scris de un fost colaborator al lui Vadim Tudor cu binecuvantarea unui fost colaborator al lui Traian Basescu!



Un partid care distruge justitia, statul de drept, economia, e pe cale sa dezlantuiasca si fortele cele mai intunecate din societate. Totul, in folosul meschin al unui lider corupt si inconstient.

ProRomania este un partid cu adevarat romanesc si pentru romani - si credem ca in interesul tarii noastre trebuie combatuta orice temdinta de dezbinare si ura ! Doar uniti suntem puternici!", a scris Victor Ponta pe Facebook.