"Vedem presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene ca o presedintie ambitioasa si realista. Ambitioasa pentru ca, asa cum am mai spus-o in ultima perioada, ne dorim sa progresam in privinta unor dosare legislative importante pe care evident ca dorim sa le aducem cat mai aproape de solutionare si spun si realista pentru ca vom parcurge o perioada de tranzitie, dat fiind alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc in luna mai 2019.

Chiar daca vom avea aceste limitari de timp, sunt convinsa, impreuna vom reusi sa gasim solutii si sa generam idei benefice pentru cetatenii nostri. Pentru reusita acestei presedintii am reiterat si astazi importanta sprijinului Comisiei pentru perioada urmatoare", a spus Carmen Dan, potrivit antena3.ro.