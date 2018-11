”Daca, la sedinta CExN de luni, 19 noiembrie, doamna prim-ministru sau presedintele PSD mi-ar fi reprosat ceva legat de activitatea la minister si mi-ar fi cerut demisia, o faceam pentru ca sunt un om de onoare si nu ma agat de niciun scaun!

Mai mult, inaintea sedintei, m-am intalnit cu presedintele Dragnea, care mi-a spus ca nu-mi poate pune la indoiala competenta ca ministru si nicio clipa nu mi-a cerut sa fac un pas in spate! Ulterior, am fost umilit inutil si fara niciun argument, ceea ce ma face sa nu intru in acest joc politicianist! Imi voi face propria analiza si voi decide in consecinta!”, a spus Paul Stanescu intr-o declaratie pentru G4Media.ro.