"Pe mine nu m-a surprins refuzul, dupa cum nu m-a surprins nici avizul negativ din partea CSM pentru revocarea procurorului general. Nu am fost foarte surprins de refuzul presedintelui, dar, sigur, am fost surprins de motivarea, justificarea acestor respingeri, ca sunt cinci. Presedintele a vrut sa mearga pe argumente de legalitate, ca asa ii da voie legea, dar, dupa parerea mea, le-a gresit si o sa spun de ce. Pentru ca a scris, nu a scris presedintele, cineva de acolo, pe o pagina, nici pagina nu era toata ocupata, cam trei sferturi, adica se repeta - sa schimbi doar numele si nu stiu ce acolo, ca optiunea e aceeasi, si in final spune ca dosarul nu a avut intre piesele lui si raspunsul de la CNSAS precum ca respectivii candidati nu au fost colaboratori ai fostei Securitati”, a spus Tudorel Toader, la Palatul Parlamentului, potrivit dcnews.

Ministrul Justitiei a adaugat ca obligatia de verificare la CNSAS nu ii revine presedintelui, potrivit unui articol din Legea 303/2004, ci revine Consiliului Superior al Magistraturii. Conform ministrului, CNSAS ar trebui sa raspunda in 15 zile, iar daca nu o face exista declaratia anuala pe care magistratii o dau pe propria raspundere.