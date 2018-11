"Ne-am obisnuit cu domnul Iohannis sa fie in stare sa faca orice. Dincolo de Constitutie, dincolo de lege. Deci, orice e posibil. Dar ar fi o incalcare flagranta a Constitutiei si a deciziei Curtii Constitutionale. (...) In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. Dar, daca se va intampla asta, o sa ne sfatuim", a spus Dragnea, potrivit stirileprotv.ro.



Chestionat daca PSD are si un plan B in cazul unui astfel de refuz, Dragnea a replicat ca "in situatia din Romania tot timpul avem cel putin inca doua planuri".