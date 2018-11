"Constat cu mahnire ca apetenta unora pentru minciuna nu are limita si foamea de putere ii face sa apeleze inclusiv la falsuri pentru a-si atinge scopurile.

Ca sa fie clar pentru toata lumea: am mai spus si repet...nu am semnat nicio scrisoare impotriva presedintelui Dragnea si nu am participat la nicio intalnire secreta unde s-ar fi redactat acea scrisoare.

Se publica azi un tabel in care se spune ca apare semnatura mea... este un fals grosolan, diferenta de semnatura se vede si de pe Luna. Jenanta incercare, care aminteste de altfel de practici.

Cei care au ajuns atat de jos incat sa incerce sa-mi falsifice semnatura ar fi putut, macar, sa se straduiasca mai bine.

Sunt un om de echipa, care crede in unitatea acestui partid si in capacitatea sa de a asigura o guvernare buna pentru romani si nu voi ceda niciunui fel de santaj sau atac.

Am fost si voi ramane alaturi de presedintele PSD si de adevaratii mei colegi si nu voi accepta niciodata sa fac jocurile subterane ale celor care vor destabilizarea partidului.

Inconstientii care se preteaza la atacuri incalificabile pentru a face jocurile celor care vor sa ne impiedice cu orice pret sa ducem guvernarea pe mai departe si sa asiguram o Presedintie de succes a Consiliului Uniunii Europene ar trebui sa inteleaga ca Partidul Social Democrat este un partid unit si puternic care nu va ceda", a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.