Intrebat daca Liviu Dragnea o sa o sustina pe Lia Olguta Vasilescu pentru conducerea Ministerului Dezvoltarii, Ponta a spus: "Exact cum i-a sustinut pe Marian Neacsu, pe Valeriu Zgonea, pe Stanescu, ii sustine pana ii sustine de tot".



"Orice om care are mai mult de un neuron si care are un centimetru patrat de obraz este o amenintare pentru domnul Dragnea. (...) Ministerul Dezvoltarii este pestera lui Ali Baba, acolo sunt toate bogatiile domnului Dragnea si modul in care si-a construit alaturi de Tel Drum si puterea politica, modul in care ii atrage pe baronii locali, pe primari. Dumneavoastra, daca ati fi Ali Baba, cum este domnul Dragnea, ati vrea sa dati cheile de la pestera cuiva? Probabil ca nu", a afirmat Ponta la Palatul Parlamentului.

In ceea ce il priveste pe Ilan Laufer, cel care a fost nominalizat sa ocupe portofoliul de la Ministerul Dezvoltarii, dar a fost respins de presedintele Klaus Iohannis, Ponta a aratat ca acesta s-a lasat manipulat de Codrin Stefanescu, "un fost colaborator al lui Vadim Tudor".



"In campania din 2014, eu, personal, si PSD am gresit foarte tare - si imi pare rau pentru asta - discutand de etnia contracandidatului, de faptul ca domnul Klaus Iohannis e etnic german. Am gresit foarte tare. Cred ca multi oameni s-au enervat pe ceea ce am spus eu sau ce au spus cei din PSD si s-au dus sa voteze in turul 2 contra mea, tocmai pentru ca romanii, spun eu, voiau un presedinte bun, competent, nu ii interesa etnia. Eu am invatat din acea greseala si in general incerc sa nu fac aceeasi greseala de doua ori. Speram sa fi invatat si PSD-ul, dar ceea ce s-a intamplat ieri a fost mult mai rau. Ilan Laufer mi-a creat mereu impresia unui om civilizat, decent, destept. Faptul ca ieri s-a lasat manipulat de un fost colaborator al lui Vadim Tudor, care i-a scris textul si a vorbit in numele unui fost colaborator al lui Basescu, de la sediul PSD, este o mare greseala pentru el si un monstru pe care nu trebuie sa-l lasam sa fie reinviat in societatea romaneasca", a mentionat Ponta.

Ponta, despre respingerea Adinei Florea de la sefia DNA: Mi se pare o decizie normala

Ponta considera normala decizia sefului statului Klaus Iohannis de respingere a propunerii de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, scrie Agerpres , a declarat Ponta, miercuri, la Palatul Parlamentului.

