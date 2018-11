"Somam public PSD sa se delimiteze ferm de declaratiile lui Ilan Laufer si sa respinga categoric acuzatiile acestuia la adresa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. (...) Somam Partidul Social Democrat sa abandoneze aceasta retorica a urii etnice si xenofobe si sa il excluda pe Ilan Laufer din randul membrilor sai", sustine Ludovic Orban intr-o declaratie de presa transmisa miercuri.



Orban sustine ca „acuzatiile stupefiante” ale lui Ilan Laufer la adresa presedintelui Iohannis „sunt de o gravitate fara precedent si trebuie sanctionate public imediat”.

"Folosirea in discursul public a termenilor de antisemitism si nazism in contextul refuzului de numire a unei persoane nepotrivite intr-o functie de demnitate publica reprezinta o profanare a memoriei victimelor Holocaustului si o ofensa nepermisa la adresa comunitatii etnice germane. Astfel de afirmatii, sustinute de la tribuna oficiala a partidului de guvernamant - PSD, afecteaza grav imaginea Romaniei in plan international si risca sa deterioreze relatiile cu partenerii strategici din Uniunea Europeana, NATO si Statele Unite ale Americii", spune Orban, potrivit Digi24.