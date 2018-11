"In luna octombrie a.c., ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, a transmis Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, urmatoarele propuneri de numire a unor procurori in functii de conducere:

- doamna Adina Florea, pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie;



- doamna Florena-Esther Sterschi, pentru functia de procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;



- doamna Elena Giorgiana Hosu, pentru functia de procuror-sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;

- doamna Iuliana Nedelcu, pentru functia de procuror-sef adjunct al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

- doamna Antonia-Eleonora Constantin, pentru functia de procuror-sef al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In conformitate cu dispozitiile art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si, avand in vedere considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2018, Presedintele Romaniei respinge propunerile inaintate de catre ministrul justitiei, intrucat nu sunt indeplinite conditiile de legalitate necesar a fi intrunite, in mod obiectiv, de catre procuror, pentru a fi numit intr-o functie de conducere, respectiv cea prevazuta de art. 54 alin. (2) prin raportare la art. 48 alin. (10) si (12) din Legea nr. 303/2004", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.