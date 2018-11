Attila Korodi nu stie sa existe discutii intre UDMR si PNL sau USR pe tema unei eventuale motiuni de cenzura.

"Eu ca lider de grup n-am cunostinta de vreo discutie despre motiunea de cenzura, in ultima perioada", spus liderul UDMR, potrivit News.ro.

In ceea ce priveste disponibilitatea UDMR de a purta discutii despre o motiune de cenzura, Korodi a spus ca este dispus sa poarte niste discutii.



", a adaugat Attila Korodi.

Insa, din punctului lui de vedere trebuie sa se indeplineasca anumite conditii.

"Nu as pune acum in discutie in ce conditii, pot sa spun cateva lucruri foarte concrete: trebuie sa ai un program de guvernare, trebuie sa ai o echipa de guvernare si trebuie sa dai asigurari ca poti sa duci la bun sfarsit nu numai o motiune, ci si pasul urmator, acela de a mandata un Guvern care sa si lucreze. Sunt lucruri foarte complicate si nu cred ca la ora actuala situatia s-a clarificat atat de mult, incat sa poata sa faca Parlamentul un astfel de pas", conchide liderul deputatilor UDMR.