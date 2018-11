"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna ferm folosirea unor teme deosebit de sensibile in scop politic. Referintele la antisemitism si nazism in disputa politica sunt iresponsabile si denota grave carente de educatie, cultura, diplomatie si istorie. Relativizarea antisemitismului reprezinta o actiune periculoasa care poate genera manifestari antisemite si discriminatorii si poate incita la ura.



Insusindu-si cu buna stiinta un text cu acuzatii ridicole lipsite de orice fundament real, Ilan Laufer a picat testul maturitatii, preferand sa joace rolul de portavoce a propagandei toxice pesediste. Personajele care profereaza asemenea acuzatii scandaloase se descalifica automat si nu pot ocupa sub nicio forma inalte demnitati in statul roman.

Presedintele Romaniei considera ca aceste declaratii reprezinta un nou exemplu din retorica nociva indelungata a Partidului Social Democrat, care alimenteaza in mod constant discursul urii si tendintele xenofobe. Este inadmisibil ca memoria Holocaustului sa fie intinata cu astfel de atacuri, care servesc unor interese meschine si sunt de natura a afecta pacea sociala.



Presedintele Klaus Iohannis subliniaza ca recuperarea memoriei Holocaustului, precum si combaterea antisemitismului au constituit pentru Romania obiective prioritare in ultimele doua decenii, iar astfel de declaratii cu caracter extremist pot periclita rezultatele foarte bune obtinute de tara noastra in toti acesti ani. Romania este activ implicata in demersurile internationale de combatere a antisemitismului, fapt recunoscut si apreciat ca atare.

Pentru o mai buna cunoastere a culturii comunitatii evreiesti si pentru prezervarea adevarului istoric, Presedintele Romaniei a pledat, inca de la inceputul mandatului sau, pentru infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului.

In iunie 2017, Presedintelui Klaus Iohannis i-a fost decernata distinctia „Light Unto the Nations”, cel mai prestigios premiu acordat de catre Comitetul Evreiesc American. Presedintelui Romaniei i-a fost recunoscut astfel rolul decisiv in consolidarea democratiei si statului de drept, precum si eforturile sale sustinute in promovarea tolerantei, combaterea antisemitismului si xenofobiei, precum si pentru intarirea relatiilor tarii noastre cu SUA si Israel", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale