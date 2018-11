"Va intereseaza ce se intampla cu 1,6 MILIARDE din banii Bugetului Romaniei? Va intereseaza ce puteam sa facem cu 1,6 miliarde de euro in Sanatate, Educatie sau Infrastructura? Pe mine da - si ProRomania nu va sta sa se uite pasiv cand este vorba de asa cev!

In toamna anului 2016 eu am scris pe Facebook despre 'Afacerea DAMEN' - cum Romania isi bate joc de 1,6 miliarde de euro din banii nostri!



Eram convins atunci ca Guvernul 'Ciolos' (din prostie sau din coruptie) este vinovat de aceasta operatiune sulfuroasa!

Cineva mai informat mi-a atras insa atentia ca Hotararea de Guvern pentru achizitie a fost intocmita de catre Gabriel Les - singurul Secretar de Stat ramas din Guvernul PSD si protejat in tot anul 2016 ( cand PSD facea o campanie virulenta impotriva Guvernului de tehnocrati) / si ca Liviu Dragnea a fost in vizita in Olanda tocmai la DAMEN ( cu un avion privat trimis de companie) / atunci nu am luat insa in serios informatiile pe care le-am crezut o manipulare si am continuat sa il critic ( de buna credinta) pe Ciolos pe aceasta tema !

PSD a castigat alegerile (cu pozele lui Victor Ponta si ale Gabrielei Firea pe pliantele electorale din toata tara) - si am aflat cu stupoare ca Ministru al Aparararii a fost numit de catre Liviu Dragnea tocmai Gabriel Les - acel secretar de stat care facuse HG ul cu Damen! Am imceput sa cad pe ganduri/ dupa care am aflat ca Guvernul a aprobat preluarea de catre DAMEN a Santierului Naval de la Mangalia pe 1 euro (stergand datorii la Buget de cateva sute de milioane de euro) - si ca pe acel santier se vor face corvetele pe care le aprobase Ciolos in 2016!!!

Ulterior Les a fost schimbat cu Mihai Fifor care a pornit o licitatie pentru achizitia de corvete - rezultatul urma sa fie anuntat oficial la sfarsitul lunii Octombrie 2018 dar ziua prevazuta a sosit si decizia s-a “amanat” o luna/ acum se apropie din nou termenul anuntat si .... Mihai Fifor dispare de la MApN - in locul sau este numit din nou Gabriel Les! Ce de coincidente!

Si uite asa Dragnea jongleaza cu 1,6 miliarde de euro, cu relatiile noastre intenrationale (competitorii lui Damen sunt mari companii de stat din Franta si Italia) si cu capacitatea noastra de aparare strategica ! Iar noi vorbim la televizor de Olguta, Ilan, Stanescu si alte asemenea 'subiecte' importante!

In numele ProRomania vom interpela Ministerul Apararii Nationale referitor la:



1. Daca este adevarat ca Hotararea de Guvern din 2016 privind achizitia de corvete a fost intocmita de catre Secretarul de Stat Gabriel Les

2. Daca Ministrul Gabriel Les a anulat in 2017 HG ul din 2016 si din ce motive

3. Daca Ministrul Gabriel Les considera in continuare ca achizitia corvetelor de la DAME este cea mai buna solutie pt Romania

4. Cand va anunta Ministerul Apararii rezultatul licitatiei privind achizitia de corvete

5. Daca Ministrul Gabriel Les a discutat cu Presedintele PSD Liviu Dragnea despre Afacerea DAMEN

O sa publicam raspunsul MApN imediat ce il vom avea!

Ps 1 - titlul articolului scris de Alecu Racoviceanu este chiar exceptional - din acest motiv i-am dat share! Felicitari pt inspiratie!

Ps 2 - Basescu (rechin batran) a simtit miros de “sange politic” si a sarit si el repede / in 2016 a tacut chitic!", a scris Victor Ponta pe Facebook.