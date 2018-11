"Este un discurs al unui om foarte bine pregatit, foarte respectat pe plan intern si international, despre cum vede el lucrurile intr-un anumit context”, a declarat Codrin Stefanescu, intr-o emisiune la B1 TV.

Codrin Stefanescu a spus ca declaratiile si deciziile presedintelui Klaus Iohannis nu reprezinta „prima abatere” si ca „astfel de lucruri nu raman fara urmari si fara ecouri”.

"Daca era prima abatere a lui Klaus Iohannis putea sa spuna ca e o exagerare, dar cand se intampla lucruri de genul acesta, anume a spus ca premierul si presedintele Camerei Deputatilor s-au vazut cu niste evrei sau cand depune, la ordin, presedintele PNL o plangere penala impotriva premierului. Astfel de lucruri nu raman fara urmari si fara ecouri. La nivel international astea nu raman trecute cu vederea. Am sa va spun ca efect, noi trebuia sa avem o sedinta mixta in octombrie si premierul israelian ne-a anuntat ca dupa anumite declaratii se amana aceasta sedinta. Pentru noi ca romani ne-ar fi adus o imagine pozitiva in mediul international.

Noi, ca PSD, il sustinem pe Ilan Laufer. Am facut aceasta propune in mod constitutional si legal. Am propus mai multi ministri, printre care si Ilan Laufer care a fost refuzat", a mai spus Stefanescu, potrivit Digi24.