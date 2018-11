"Refuzul in ceea ce ma priveste este un nou act de antisemitism. Asa cum se stie, domnul Iohannis a avut mai multe iesiri impotriva evreilor si declaratii antisemite, a refuzat numirea unui ambasador, dorind sa saboteze relatia romano-israeliana. Prin interpusi, a actionat printr-o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila (...) Domnul Iohannis i-a promis Angelei Merkel ca va face tot posibilul sa blocheze mutarea ambasadei Romaniei din Israel", a afirmat Ilan Laufer, potrivit Hotnews.ro.



El a mai spus ca are informatii certe ca, la comanda presedintelui, i se pregateste un dosar penal.

"Aceste atacuri sunt cu atat mai dureroase, cu cat in familia mea au decedat 52 de persoane in perioada Holocaustului (...). Il rog pe Klaus Iohannis sa aiba curajul si sa spuna motivul real pentru care a respins numirea mea. Voi face o plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, intrucat consider ca refuzul presedintelui Iohannis este o atitudine clara de discriminare", a mai afirmat Laufer.