"Dupa cum am vazut cu totii, luni, 19 noiembrie, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, s-a luat decizia executiei mele politice. Motivul? Delict de opinie, marca Dragnea!

De aproape trei luni, tensiunile din Partidul Social Democrat par sa nu se mai termine, iar programul politic si guvernamental, care ne-a ajutat sa castigam alegerile, pare sa fi trecut in plan secund, in favoarea intereselor personale.



PSD guverneaza Romania de aproape doi ani, cu rezultate economice pozitive. Avem o crestere economica sustenabila, un nivel record al veniturilor statului, o imbunatatire a absorbtiei fondurilor europene, am crescut salariile, pensiile, ajutoarele sociale si subventiile pentru agricultori, avem cel mai mare numar de salariati din ultimii 20 de ani si cel mai redus nivel al somajului. Cu toate acestea, paradoxal, PSD scade in optiunile electoratului, sondajele indica o preferinta de sub 25%, cu mult sub scorul obtinut la alegerile parlamentare din anul 2016.

Am actionat ca un politician responsabil si i-am cerut public sa faca un pas in spate, sa analizam situatia in care ne aflam si sa hotaram ce masuri trebuie sa luam pentru oprirea acestei tendinte! Am cerut consolidarea structurilor partidului! Ca si alti colegi de-ai mei, am avut curajul de-a spune adevarul si de-a trage semnale de alarma, avand o alta opinie decat presedintele partidului!

Am fost si sunt orientat catre obiective cu impact la nivelul populatiei, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru si ministru al dezvoltarii, a constituit-o zona de sanatate, educatie, locuire, apa si canalizare! Practic, aceste prioritati au rezultat din nenumaratele discutii cu primarii si cu presedintii de consilii judetene, cu care m-am intalnit atat la minister, cat mai ales in vizitele mele prin toata tara! Pentru ca trebuie sa fim receptivi la nevoile cetatenilor!", a spus Paul Stanescu, potrivit unui comunicat, citat de Realitatea.net.