"Este o decizie foarte corecta. Portofoliul Transporturilor si portofoliul Dezvoltarii sunt extrem de importante. De aceste ministere depinde dezvoltarea infrastructurii de transport a Romaniei atat la nivel national, cat si la nivel judetean si local. Ministerul Dezvoltarii, in plus, este trebuie sa asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare locala. Nu poti sa pui niste habarnisti care nu au avut niciodata legatura cu domeniul in fruntea acestor ministere.



In ceea ce-l priveste pe Ilan Laufer, este complet necalificat pentru postul de ministru al Dezvoltarii, ca absolvent al Institutului de Educatie si Sport, nu are nicio pregatire care sa-l recomande pentru gestiunea unui minister atat de complicat, iar Olguta Vasilescu da bir cu fugitii de la Ministerul Muncii exact cand in dezbaterea Parlamentului se afla proiectul de lege a pensiilor, aratand prin asta esecul clar al promisiunilor electorale facute pensionarilor in Romania", a spus liberalul pentru Agerpres, citat de dcnews.ro.

Orban considera ca presedintele Iohannis si-a dorit ca in fruntea respectivelor ministere sa fie pusi oameni care sa aiba competenta necesara si expertiza gestionarii domeniilor, criterii ce nu sunt indeplinite nici de Ilan Laufer, "care e mai degraba bun de fotomodel", precum nici de Lia Olguta Vasilescu, "care nu are nicio legatura cu domeniul Transporturilor".