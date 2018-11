"Primul lucru pe care il va face PSD este sa analizeze situatia, a doua sa analizeze mai multe posibilitati, printre care una ar fi sesizarea Curtii Constitutionale pe un conflict juridic de natura constitutionala. Dupa cum stiti, posibilitatea refuzului la numire o singura data a fost transata de CCR, in timp ce posibilitatea refuzului la revocare nu exista deocamdata in nicio decizie a CCR si nici nu exista vreun precedent", a precizat Eugen Nicolicea, in legatura cu decizia presedintelui Klaus Iohannis privind remanierea Guvernului.

Intrebat daca conflictul ar fi pe faptul ca Iohannis a refuzat sa-l revoce pe Paul Stanescu, Nicolicea a raspuns: "Sunt mai multe situatii, diferenta intre unii propusi si cei care au fost revocati sau si-au dat demisia este aceea ca doamna ministru Olguta Vasilescu era posesoarea a doua propuneri, de revocare si de numire, fiind legate intre ele. Evident ca nimeni nu-si imagina incurcatura bine facuta si anume sa fie revocat, dar nu accepti sa fie numit".

El a adaugat ca, in general, actiunile PSD se bazeaza pe prezumtia de buna credinta si pe cooperare loiala intre institutii.



"Eu de multa vreme spun ca actiunile trebuie facute in asa fel incat nicio persoana abuziva sau care nu cunoaste suficient anume norme, nu e cazul acum, sa nu poata sa abuzeze de unele prevederi legale sau constitutionale. Iata ca din nou am avut dreptate. Am spus: o incurcatura bine facuta. (...) Domnul presedinte vorbea de faptul ca a tinut cont de propunere, dar nu a tinut cont pentru ca in cazul doamnei Lia Olguta Vasilescu propunerea era de revocare si numire", a adaugat Nicolicea.

Intrebat care ar fi conflictul constitutional, Nicolicea a spus: "E simplu, deci doamna premier a facut niste propuneri de care nu s-a tinut cont"."Nu cred ca este vreo motivatie ca un presedinte sa se poata opune vreunei revocari. Inteleg, la numire inventezi motive - mapa profesionala cum a zis Basescu sau alte motive - dar la revocare nu am inteles ce motiv poate sa invoce", a adaugat Nicolicea.

Potrivit acestuia, se discuta de doua situatii, asa cum este refuzul de revocare si refuzul de numire, iar PSD analizeaza.



"Analizam. Pentru ca exista si situatia sa accepti situatia si sa faci alta propunere. Dar incurcatura cea mare la revocare este ca nu poti sa invoci simetria, pentru ca nu poti sa spui ca daca a refuzat o revocare trebuie sa revoci alta persoana. Deci asa ceva nu exista. La numire se poate face acest lucru, dar la revocare n-ai cum sa schimbi persoana", a explicat deputatul PSD.

Intrebat daca Guvernul mai poate face aceste doua propuneri pentru alte functii, Nicolicea a spus: "Decizia Curtii este urmatoarea: 'Nu poti sa faca aceeasi propunere de aceeasi persoana pentru aceeasi functie".

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca a aprobat remanierea guvernamentala, el prezentand lista ministrilor pentru care a semnat decretul de numire in functie, din care lipsesc propunerile pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Transporturilor, in speta Ilan Laufer si Lia Olguta Vasilescu, despre care seful statului a spus ca sunt nepotrivite si vor fi refuzate, scrie Agerpres.



"Am emis decretul de remaniere, tinand cont de propunerile formulate. Asadar, se revoca din functia de membru al Guvernului ministrii Vasilescu, Andrusca, Ivascu, Cojocaru si Bran. Se ia act de demisia ministrului Fifor", a precizat Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Seful statului nu a anuntat revocarea din functie a lui Paul Stanescu - vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a lui Lucian Sova - ministru al Transporturilor.