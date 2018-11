"Ca parinte, alegerea intre a pleca pentru a-i asigura copilului tau o viata mai buna din punct de vedere material si cea de a ramane in tara pentru a-i fi alaturi zi de zi nu este deloc usoara. Cu astfel de situatii nu se confrunta doar Romania, insa la noi numarul mare de copii cu parinti plecati la munca in strainatate este de-a dreptul alarmant. Unele studii vorbesc despre 300, chiar 350 de mii de copii, iar institutiile statului lucreaza cu cifre care difera dramatic. Statisticile Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului arata, pe de-o parte, ca avem 95 de mii de copii in aceasta situatie, iar, pe de alta parte, Inspectoratele Scolare Judetene raporteaza 159 de mii de copii. Asadar, primul lucru pe care statul il are de facut este sa ii identifice si sa ii ia in evidenta cu exactitate. Nu este insa suficienta doar cunoasterea statistica a numarului de cazuri, e nevoie si de o cunoastere individuala, din teren, pentru a trece de la numere la nume", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni, la masa rotunda cu participare internationala dedicata situatiei copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate, scrie Agerpres.

El a precizat ca nevoile speciale ale familiilor romanilor din diaspora l-au determinat sa sustina public initiativa organizatiei Salvati Copiii Romania de a lansa Linia Verde, in cadrul unui eveniment desfasurat, la Palatul Cotroceni, in 2015.



In context, seful statului a subliniat ca asistenta in cazuri punctuale nu este suficienta si ca intregul sistem trebuie regandit.

"Este nevoie de efort sustinut, deoarece stim bine ca, in absenta grijii parintesti, copiii ramasi singuri in tara sunt expusi la riscul lipsei de performanta scolara, la absenteism, la delincventa si chiar la violenta, inclusiv cea indreptata catre sine - asa-numitul 'Sindrom Italia'. Ranile afective sunt cele mai greu de alinat si, in absenta parintilor, intreaga societate trebuie sa se preocupe de situatia acestor copii. O Romanie educata si puternica nu are voie sa-si ignore nici unul dintre copiii sai! Un vechi proverb african spune: 'It takes a village to raise a child'. Este, intr-adevar, nevoie de intreaga comunitate pentru a-i sprijini pe acei copii ai caror parinti sunt departe", a mai spus Klaus Iohannis.

Printre cei care au participat la eveniment s-a numarat si comisarul european pentru justitie, protectia consumatorului si egalitate de gen, Vera Jourova.