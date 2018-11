"Am primit o propunere de remaniere a Guvernului. Aceasta remaniere, dupa parerea mea, este o solutie slaba. Sunt in continuare de parere ca solutia corecta pentru Romania ar fi fost si este in continuare inlocuirea acestui Guvern care a creat foarte multe probleme Romaniei. Pana atunci avem aceasta remaniere. Sunt de acord sa se faca o remaniere, insa trebuie sa tin cont de cateva lucruri. In primul rand, este nevoie sa ne amintim ca ne aflam in fata unei provocari grele: presedintia Consiliului UE pe care o vom prelua de la 1 ianuarie 2019 poate sa duca la un succes al Romaniei doar in masura in care ministere isi fac treaba, fiecare expert isi face treaba si abordarea Romaniei este una coerenta. In concluzie, este nevoie de ministri care performeaza foarte bine. Al doilea lucru de care trebuie sa tinem cont este ca mai avem foarte putin timp. Deja au inceput si sunt in plina desfasurare vizitele pe care le primim din partea institutiilor europene pentru a ne ajuta sa ne pregatim, pentru a discuta si pentru a verifica daca suntem pregatiti pentru a prelua aceasta presedintie. Trebuie sa actionam repede", a declarat seful statului la Palatul Cotroceni, scrie Agerpres.

El a precizat ca a emis decretul de remaniere a ministrilor si ca i-a numit in functii pe noii ministri ai Apararii, Muncii, Economiei, Culturii si Comunicatiilor.

"Am emis decretul de remaniere, tinand cont de propunerile formulate. Asadar, se revoca din functia de membru al Guvernului ministrii Vasilescu, Andrusca, Ivascu, Cojocaru si Bran. Se ia act de demisia ministrului Fifor si se numesc in functia de membru al Guvernului: domnul Les - ministrul Apararii, domnul Budai - ministrul Muncii si al Justitiei Sociale, domnul Badalau - ministrul Economiei, domnul Breaz - ministrul Culturii si Identitatii Nationale, domnul Petrescu - ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, domnul Matei - ministrul Tineretului si Sportului", a spus Iohannis.

Seful statului a anuntat ca depunerea juramantului de investitura a noilor ministri va avea loc marti, la ora 15:30.