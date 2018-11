"Avem, iata, o remaniere foarte interesanta, este o consecventa, din punctul USR de vedere, in ceea ce priveste politica in mecanism comunist. Cred ca va amintiti cu totii, in perioada comunista era aceasta caracteristica a rotirii cadrelor, a rotirii incompetentei, pentru ca singurul criteriu care era avut in vedere in perioada comunista era loialitatea fata de liderul absolut. Este exact aceeasi situatie, am vazut ieri o remaniere in care singurul criteriu de alocare a ministrilor pe pozitii este loialitatea fata de liderul absolut, Liviu Dragnea, criteriul competentei din nou nu exista si nu se regaseste in niciuna din noile numiri. Serios vorbind, Lia Olguta Vasilescu la Transporturi? Poate sa fie un dispret mai mare fata de aceasta tema pe care Romania o asteapta de 30 de ani, tema unei autostrazi care sa uneasca provinciile din Romania? Evident ca nu. Cel mai important minister al Romaniei, Ministerul Dezvoltarii, este dat unui domn care are intr-adevar calitatea remarcabila de a se imbraca decent si asta conform observatiilor presei. (...)Din punctul meu de vedere, Ilan Laufer nu are nicio caracteristica profesionala care sa il indreptateasca sa conduca cel mai important minister al Romaniei, care, de fapt, distribuie banii de dezvoltare ai statului roman.

Romania, in continuare, este la coada Europei. (...) Ce avem la doi ani dupa (alegeri - n.r.)? Avem o Romanie asezata oficial la coada Europei, decuplata de Bulgaria, o Romanie pentru care Schengen a devenit in continuare un vis si pentru care MCV nu are un obiectiv, cum are pentru vecinii din Bulgaria. Si avem o Romanie in care deficitul a crescut de patru ori fata de 2016 si este dublu fata de anul trecut, o Romanie indatorata si o Romanie care se indeparteaza de Europa cu fiecare pas si fiecare zi in care acest Guvern continua sa existe, chiar si in forma de cadre rotite care ne-a fost ieri servita de PSD", a spus Dragnea, citat de stiripesurse.ro.