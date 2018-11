"Este evident ca Viorica Dancila si ministrii sai nu se incadreaza in aceasta categorie, nici inainte de remaniere, nici dupa remaniere. Aducerea a 10 noi ministri care nu cunosc situatia in Europa, nu cunosc Parlamentul European, nu isi stapanesc ministerele, nu au experienta in negocieri europene reprezinta un risc major pentru Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene. Ministri adusi ieri de Liviu Dragnea nu indeplinesc niciuna dintre conditiile necesare pentru a gestiona situatii neprevazute ce pot aparea la nivel european in domeniul lor de activitate pe durata Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene", a spus europarlamentarul liberal.



Siegfried Muresan considera ca ministrii PSD nu au experienta necesara in negocieri europene, mai ales in contextul discutiilor pentru bugetul UE pe 2019.

"Esuarea negocierilor pe Bugetul UE 2019 inseamna ca, daca nu vom ajunge la un acord pana la finalul anului, presedintia Romaniei va trebui sa gestioneze in situatii de criza acest nou dosar. Asta dovedeste ca, pe durata oricarei presedintii apar situatii neprevazute, de criza, care trebuie gestionate de guvernul statului respectiv. Pentru asta avem nevoie de ministri care sa-si cunoasca bine domeniul de activitate, care sa aiba experienta in conducerea acelui minister, ministri puternici, independenti, capabili sa ia decizii politice, ministri care sa cunoasca situatia din toata Uniunea Europeana, care sa-si cunoasca omologii din celelalte 27 state membre, care sa fie cunoscuti in Parlamentul European si sa se poata impune in negocieri cu Parlamentul European. Ministri care sa fie credibili", a adaugat Siegfried Muresan, potrivit Adevarul.ro.